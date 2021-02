İsmail Kartal: “Kazanmak için her şeyi denedik”

- Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği karşısında kazanmak için her şeyi denediklerini, son vuruşu yapamayarak gol bulamadıklarını söyledi.



Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maç başından sonuna kadar planladıkları gibi bütün oyun üstünlüğünün ellerinde olduğunu ifade eden İsmail Kartal, “Oyun kontrolü, pas yüzdesi, şut, korner, ikili mücadele, hava toplarında her şeyde üstündük. Sadece son vuruşu yapamadık, bir gol bulamadık. Eğer istediğimiz golü bulabilseydik bugün bu maçı farklı kazanabilirdik. Rakibimiz de çok sıkı bir savunma anlayışıyla, tamamen kapanarak, kontradan bir gol bularak maçı kazanma üzerine oyun kurgularını kurmuşlar. Bunun zaten maçtan önce böyle olacağını tahmin ediyorduk. Bir, iki tane de pozisyon verdik. Bu kadar baskılı, oyun kontrolü elinizde oynamaya çalışan takımlara karşı illa ki böyle birkaç tane de pozisyon verebilirsiniz. Bunu da maçtan önce ön görmüştük. Ama bugün 3 puan için sahaya çıkmıştık. Kazanmak için her şeyi denedik. Sadece son vuruş ve bir gol bulamadık. Onun için üzgünüz. Sonuçta kaybetmedik, 1 puan aldık. Rakibi de tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar da oyuncularım disiplinli oynadılar. Önümüze bakıyoruz” dedi.





