İsmail Kartal: “En az bir puanla ayrılmamız gerekirdi”



- Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2. yarıda daha iyi oynadıklarını ve en az bir puanla ayrılmaları gerektiğini belirterek, daha iyi çalışıp daha iyi motive olacaklarını söyledi.



Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, M. Başakşehir’e 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerinin ligde geniş bir kadroya sahip olduğunu ifade eden İsmail Kartal, “Hafta içi de şampiyonlar liginde bize karşı yorgun geleceklerini biliyorduk. Bizim de bu ara şanssızlıklarımız yaşandı. 7 tane oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle maça eksik başladık. Altyapıdan 4 tane genç oyuncumuzu aramıza kattık. Buna rağmen Başakşehir maça iyi başladı.

Birkaç pozisyonları vardı, biz de bir penaltı yakaladık. Maalesef bunu değerlendiremedik. İlk yarı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya 3 tane dinlenmiş oyuncuyla başladık. Biraz daha topun bizde kalmasını sağlayarak rakibin üstüne gidecek pozisyonlar bulduk. O ara kornerden 2. golü yedik ama moralimizi bozmadık” dedi.

“Daha iyi çalışarak daha iyi motive olacağız” Konyaspor’a yakışır bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Kartal, “Bir gol bulduk, birkaç pozisyona daha girdik olmadı ama sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi diye düşünüyorum çünkü 2. yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı. Elimizde kalan sağlam oyuncularla Konyaspor’a yakışır mücadelemizi ortaya koymaya devam edeceğiz ama dediğim gibi şartlar bu. Bu kadar eksik oyuncularla beraber daha iyi çalışarak daha iyi motive olacağız. bundan sonraki maçlarda da elimizden geldiği kadar iyi şekilde motive edip yolumuza devam etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.



loading...