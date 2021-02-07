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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İsmail Kartal: “Beşiktaş 10 kişiyle de kazanacak kalitede”

İsmail Kartal: “Beşiktaş 10 kişiyle de kazanacak kalitede”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları

- - Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal:- “Rehavete kapılarak golü yedik” İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Basın Mensupları Trol 


- Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından konuştu.
Beşiktaş’ın 10 kişi kalmasına rağmen kazanacak kalitede olduğunu söyleyen Kartal, "Rehavete kapılarak golü yedik” diye konuştu.
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Maça dengeli ve kontrollü başladıklarını söyleyen Kartal, “Maça dengeli ve kontrollü başladık. Ta ki Beşiktaş’tan 1 kişi atılana kadar her şey ortadaydı. Çok fazla üretemedik. İlk yarının sonlarına doğru rakip oyunun kontrolünü ele aldı. İkinci yarıda önde baskı kurmaya çalıştık. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi. 10 kişi de kalsa çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Çok da konuşacak bir şey yok. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Bizde de isteyen oyuncular vardı ama maalesef 10 kişi kalan takıma karşı ‘Nasıl olsa 10 kişiler’ rehavetine kapılarak golü yedik. Beşiktaş’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” açıklamasını yaptı. İsmail Kartal, basın mensuplarından soru almayacağını ifade ederek toplantıyı bitirdi.
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