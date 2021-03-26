-Soner Soykan'ın açıklamaları



- İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" SAMSUN



- Samsun'da Batıpark'ta yapımı devam eden Samsunspor Futbol Akademisi'nin yer tahsisi sorununu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yapacağı görüşme ile çözeceği açıklandı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan, inşaatı devam Samsunspor Futbol Akademisi altyapı tesislerinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokolde bir maddenin tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın korona yüzünden görüşemediğini belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun İlkadım ilçesi, Batıpark mevkisinde bulunan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce 11 Temmuz 2014 tarihi 14/234 sayılı meclis kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisli olan içerisinden Bowling Salonu, Buz Sporları Salonu ve Okçuluk Salonu da bulunan toplam 118 bin metre kare taşınmazın yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokol Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı adına imzalanmak üzere Samsun İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hazırlanan protokol Samsunspor Kulübü tarafından protokol maddelerinden bir tanesinin tahsisi konusunda görüşülmesi için Bakan Bey'den randevu alınmış olup, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığından dolayı randevu iptal edilmiş ve protokolün imza aşaması gerçekleşememiştir. Sağlığına kavuşan Başkanımız Yüksel Yıldırım, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" dedi.

"Bu yatırımın mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok" Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan ise, "İsmail Bey'in anlattığı devam eden bir sürecimiz vardı. İnşaatımızda bu konuda devam etti. Neredeyse bitme aşamasına geldi. Bazı ufak tefek eksiklikleri var. Müdürümüzün bahsettiği gibi ülkemizi etkisi altına alan Covid-19'dan dolayı bazı girişimler biraz gecikti. İnşaatta bir gecikmemiz olmadı. Başkanımız ve Bakanımız bir araya gelince detayları konuştuktan sonra imza aşamasına geçilecek. İsmail Bey ile süreci gayet güzel yürütüyoruz. En kısa zamanda Samsun için Samsunspor için böyle güzel bir tesisi, Yüksel Bey'in bu zor durumlarda yaptığı yatırımın onun da kafasını rahatlatacak, şehrimizi de mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.





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