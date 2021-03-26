Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'

İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'

İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun açıklamaları

Dera Basın Açıklaması 

-Soner Soykan'ın açıklamaları

- İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" SAMSUN

- Samsun'da Batıpark'ta yapımı devam eden Samsunspor Futbol Akademisi'nin yer tahsisi sorununu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yapacağı görüşme ile çözeceği açıklandı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan, inşaatı devam Samsunspor Futbol Akademisi altyapı tesislerinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokolde bir maddenin tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın korona yüzünden görüşemediğini belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun İlkadım ilçesi, Batıpark mevkisinde bulunan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce 11 Temmuz 2014 tarihi 14/234 sayılı meclis kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisli olan içerisinden Bowling Salonu, Buz Sporları Salonu ve Okçuluk Salonu da bulunan toplam 118 bin metre kare taşınmazın yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokol Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı adına imzalanmak üzere Samsun İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hazırlanan protokol Samsunspor Kulübü tarafından protokol maddelerinden bir tanesinin tahsisi konusunda görüşülmesi için Bakan Bey'den randevu alınmış olup, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığından dolayı randevu iptal edilmiş ve protokolün imza aşaması gerçekleşememiştir. Sağlığına kavuşan Başkanımız Yüksel Yıldırım, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" dedi.
"Bu yatırımın mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok" Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan ise, "İsmail Bey'in anlattığı devam eden bir sürecimiz vardı. İnşaatımızda bu konuda devam etti. Neredeyse bitme aşamasına geldi. Bazı ufak tefek eksiklikleri var. Müdürümüzün bahsettiği gibi ülkemizi etkisi altına alan Covid-19'dan dolayı bazı girişimler biraz gecikti. İnşaatta bir gecikmemiz olmadı. Başkanımız ve Bakanımız bir araya gelince detayları konuştuktan sonra imza aşamasına geçilecek. İsmail Bey ile süreci gayet güzel yürütüyoruz. En kısa zamanda Samsun için Samsunspor için böyle güzel bir tesisi, Yüksel Bey'in bu zor durumlarda yaptığı yatırımın onun da kafasını rahatlatacak, şehrimizi de mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement