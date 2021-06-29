İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret

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-Muhittin Böcek'in konuşması

-İsmail Balaban'ın konuşması

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- İsmail Balaban'dan, Böcek’e ziyaret ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘manevi oğlum’ dediği Sarı Fırtına lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban'ı makamında ağırladı. Şampiyonluk kupasını birlikte kaldıran Başkan Böcek, Balaban’a, "6 ay boyunca çok aç kaldın' diyerek baklava yedirdi, başarısı nedeniyle kutladı. Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Başpehlivan İsmail Balaban, 6 ay önce Başkan Muhittin Böcek’i makamında ziyaret ederek Survivor yarışması için dua ve destek istemişti. Başkan Böcek de İsmail Balaban’ı Dominik’e dualarla uğurlayarak şampiyonluk sözü almıştı. 6 ay boyunca güçlü rakipleriyle mücadele eden Balaban, finale kalıp sevenlerinin desteğiyle şampiyon oldu ve Başkan Böcek’e verdiği sözü tuttu. Kırkpınar Başpehlivanlığı, Dünya Şampiyonluğu unvanlarına Survivor 2021 Şampiyonluğu’nu da ekleyen Sarı Fırtına İsmail Balaban, Antalya’ya büyük onur ve gurur yaşattı. "Hep destek olduk" İsmail Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Belediye önünde kalabalık bir gurup tarafından coşkuyla ve alkışlarla karşılanan İsmail Balaban, Başkan Böcek ile kucaklaştı. Başkan Böcek, manevi oğluna sarılarak, başarısından ve şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Duygusal anlar yaşayan Başkan Böcek, İsmail Balaban’ı dualarla uğurladıklarını hatırlatarak, “Benim Sarı Fırtınamın, manevi evladımın gidişinde çok dua etmiştim. Her akşam yarışma başlamadan önce yerimizi alıyorduk ve mücadelesini heyecanla izliyorduk. Türkiye’nin onuru, gururu, ata sporumuzun temsilcisi oldu. Dualarımızı esirgemedik ve hep destek olduk. Başaracağına inanmıştım. Ailesine, annesine, babasına, hocalarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sözümü tuttum" İsmail Balaban da, 2008 yılından beri kardeşi Turan Balaban ile birlikte kendisine Başkan Muhittin Böcek’in destek olduğunu hatırlatarak, “Güreşe başladığımdan beri birlikteyiz. Manevi babam oldu. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var. Allah razı olsun. Beni dualarla uğurladı. Kendisine söz vermiştim. Şampiyon olup geleceğim demiştim. Bu sözümü tutmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

Baklava yedirdi İsmail Balaban, şampiyonluk kupasını Başkan Muhittin Böcek ile birlikte kaldırarak Antalyalılara armağan etti. Başkan Böcek şampiyonluğundan dolayı Balaban'ı tebrik etti ve Dominik’te çok açlık çektiğini, hatta ceza bile yediğini hatırlatarak tatlı ikramında bulundu. Kendi elleriyle Balaban’a tatlı yediren Başkan Böcek şifa olmasını diledi. Kampa giriyor İsmail Balaban, 10 gün sonra yapılacak Kırkpınar güreşleri için yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını ve tekrar şampiyon olmak için mücadele edeceğini söyledi.



Ziyaretin sonunda Başkan Böcek ve Balaban tüm Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

