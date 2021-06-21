Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları başladı

İşitme Engelliler Süper Ligi çeyrek final maçları başladı

Müsabaka öncesi detay

Dera Çeyrek Final 

-Maçtan detay
-Golden detay
-Gol sevinci
-Tartışmadan detay

- KARABÜK

- Karabük’te düzenlenen 2020-2021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi tamamlanan grup maçlarının ardından oynanan çeyrek final maçları ile devam ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Süper Lig turnuvası çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dört grupta 15 takımın mücadele ettiği turnuvada grup maçları geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanırken, 8 takım çeyrek finale adını yazdırmıştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Torbalı İESK rakibi Adıyaman BLD İESK’yi 6-2, Safranbolu Çim Saha'da oynanan karşılaşmada ise Karşıyaka İESK rakibi Sefaköy İESK’yi 2-1 mağlup etti. Bornova SSK ile İstanbul Avcılar SSK ve Hatay BŞB İESK ile Ankara SK saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. Çeyrek final müsabakalarının tamamlanması ile 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yarı final maçları oynanacak.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement