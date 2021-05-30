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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Müsabakalardan görüntüler

Dera 

-Detaylar

- KARABÜK

- Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük’te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor. Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 takım karşı karşıya geldi. İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden toplam 9 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalarda İzmir Sağırlar GSK - Adana Kurttepe Sağırlar GSK’yı 9-6, Eskişehir İESK rakibi Yıldırım İESK'i 20-6 mağlup etti. Çorlu İE Trakya SK ve Denizli İESK ise maçı yarına ertelendi. Şampiyona 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.
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