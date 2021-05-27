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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Işın Çelebi: 'Davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi'

Işın Çelebi: 'Davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi'

Işın Çelebi'nin açıklamaları

Beraberlik Toplantı Akil Adam Allah Basın Mensupları 

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- Işın Çelebi: "Davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi"- Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi:- "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik"- "Huzur ve barış gelsin istedik" İSTANBUL

- Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi" dedi.
Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, dün yaptığı çağrıyla bugün tüm başkan adaylarını ortak bir karar almak için Türk Telekom Stadyumu'na davet etmişti. Bugün stada gelen Çelebi, saat 15.00’e kadar başkan adaylarını bekledi. Daha sonra basın mensuplarına davet ile ilgili konuşan Işın Çelebi, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. Demek istiyorlar ki biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Biz yarın öğlene kadar adaylık başvurumuzu yapacağız. İmzaları da vereceğiz. Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız. Geldiğimiz noktada Galatasaray’ın inşallah bir 'Ateş ve Güneş' gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Çelebi ayrıca dün akşam eski başkan Ünal Aysal ve sarı-kırmızılı camianın önde gelenlerinin bir araya gelip yaptığı toplantıyı eleştirdi ve oraya katılanlardan birlik, beraberlik içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.

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