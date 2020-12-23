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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İrfan Saraloğlu: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

İrfan Saraloğlu: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Sarı Kart Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon 


- Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın hakemi Bahattin Şimşek’i aldığı kararlardan dolayı eleştirerek, “Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre bu gece utanç gecesi yaşadık” diye konuştu.
Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Maç içerisinde Okan Buruk’un kırmızı kartla oyun dışı kalmasından dolayı basın toplantısına onun yerine katılan Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre utanç gecesi yaşadıklarını ifade ederek, “Maçı konuşmak isterdim, teknik analizini yapmak isterdim ama onu ilgili yorumculara bırakıyorum. Ben futbolu konuşmak istemiyorum bugün. Golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bir şey bizim için. Sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Martin’e göstermesi gereken kartı Rafael’e gösteriyor. Rafael’i saha kenarına uzaklaştırmaya çalışan Okan Buruk’a kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde iki sarı kartı Rafael’e veriyor. Onun hamlesi var ama vurmuyor. Kırmızı kart çıkıyor VAR’a çağrılmıyor. Gustavo’nun yaptığı hareket muhtemelen bütün futbol adamları bunun kırmızı kart olduğunu bilirler. Fakat sadece maçın hakemi bunu görmedi. Okan Buruk’u görüyorsun. Orada sadece futbolcuya gidiyor. O pozisyon içinde olması onunda suçlu olması demek değil ki. Hakem maçın önüne geçti. Rafael dünya çapında bir oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim için. Utanç duyduğumuz bir davranış. Maçı benim kanaatim şu ki maçı bitirmeyi bile beceremedi hakem. 4-1 mağlup takıma 5 dakika uzatma veriyorlar. 10 dakika verinde tam olsun. Kime yaranmaya çalışıyor bilemiyoruz. Herkes kendi gücüyle bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene şampiyon olduk ve 2 maçta Fenerbahçe’ye yenildik. Fenerbahçe’nin de Başakşehir’in de herhangi bir takımında bu tür yanlı bir yönetime ihtiyacı yok. Hakemi kınıyorum. 4. Hakem hocamızın atılmasına neden oldu” dedi.

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