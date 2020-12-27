İrfan Saraloğlu: “Martin Skrtel uzun süre aramızda olmayabilir”



- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Martin Skrtel ile ilgili, “Aşilde ciddi bir problem var. Uzun süre aramızda olmayabilir” dedi.

Saraloğlu, müsabakada 10 kişi kalan rakiplerine karşı kazanmak için tüm hamleleri yaptıklarını söyledi.



Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, istedikleri gibi başladıkları maçı iyi noktalayamadıklarını vurgulayarak, “İki üzüntümüz var. Martin Skrtel’in sakatlanması ve bizi hem sahada hem devamında yalnız bırakması sağlığı açısından bizi çok çok üzdü. İnşallah en kısa sürede toparlar ve aramıza katılır. Enerjisi çok yüksek arkadaşımızdı. Futbol adına belli bir süre onu kaybettik. İkinci üzüntümüz ise maçın sonucu. Mutlak kazanma isteğiyle başladık. Bütün kurgumuzu kazanmaya yapmıştık. Aslında istediğimiz şekilde gitti. İyi başladık. 1-0 öne geçtik öncelikle ön bölgede yaptığımız hata devamında ortada ve savunmada yaptığımız hata ile zincirleme olunca rakibin en korktuğumuz hızlı hücumlarından gol yedik. Sonradan toparlayıp geri dönüş yapmayı bekledik. Girdiğimiz pozisyonlarla onu sağlayamadık” şeklinde konuştu.

“İç sahada mağlubiyet kabul edebileceğimiz bir sonuç değildi” Kasımpaşa’nın kırmızı kart ile bir kişi eksik kalması kendilerini oyun açısından umutlandırdığını dile getiren İrfan Saraloğlu, şu ifadelere yer verdi: “Rakibin kırmızı kart görmesi bizi umutlandırdı. Oyuncu değişikliklerimiz ve takım dizilişimizi değiştirmek zorunda kaldık daha fazla hücum oynamak için. Çift santrfor oynadık. Rakip 1 oyuncu eksilince biz de sarı kart gören Rafel’i çıkarıp daha hücumcu denediğimiz orda oynayan kerimi sağ beke alarak kanatları daha fazla kullanmaya başladık. 10 gol pozisyonumuz var maalesef direkler ve rakip kaleci buna müsaade etmedi. Sonrasında yaptığımız bir hata ile takım kurgusu ile ilgili olmayan şekilde hata yaptık. Rakip golü buldu. Oyunu tamamen riske edecek şekilde oynamaya başladık. İç sahada mağlubiyet kabul edeceğimiz sonuç değildi. Beraberliği sağladık yine pozisyonlara girdik maalesef risk aldığınız zaman da pozisyon veriyorsunuz 90. dakika itibariyle birkaç pozisyon verdik. Hem 2-2 olduğunda bu riskleri almak zorundasınız. Güçlüyseniz ve rakip eksikse maçı kazanmak için tüm hamleleri yapıyorsunuz. Olmadığı zaman da sonucu kabul etmek zorundasınız. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler.” “Fırat Aydınus zaman geçiren rakibe müsaade etti” Hakem Fırat Aydınus’un oyunu soğutmaya çalışan Kasımpaşalı futbolculara müsaade ettiğini aktararak, “Oyunu soğutmaya çalışan, zaman geçirip maçı bitirmeye çalışan rakibe müsaade ediyor. 6 dakika süre veriyor 7. dakikada bitiriyor. Uzatmada yaklaşık 3 buçuk dakika oyun dışı kalıyor. Fakat erken bitiriyor. Son dakika son saniye bile çok önem taşıyor. Oyunun soğutmaya çalışmaları dışında rakibi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Saraloğlu, müsabakanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Martin Skrtel’in durumu ile ilgili ise, “Aşilde ciddi bir problem var. Hastaneden bilgi geldiği zaman açıklanacaktır. Ciddi bir durum var. Uzun süre aramızda olmayabilir” dedi.





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