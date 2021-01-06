İrfan Saraloğlu: “Bize moral verecek bir galibiyet aldık”



- Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, “Oyun ve skor daha farklı olabilirdi. Bize destek verecek, moral verecek bir galibiyet aldık. Tüm oyuna giren, oynayan oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, mutlaka kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz durum, bize yakışan bir durum değildi. Ligdeki sıralama ve son maçlarda zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Bu maça mutlaka kazanma isteğiyle başladık. Dün çalışmalarımızı ve konsantrasyonumuz bunun üzerineydi. Bunun için çok istekli olan oyuncularımızı kutluyorum. Biz geçen yılın şampiyonu olarak son 7 haftayı unutmak için bir başlangıç yaptık. Rakip kapanarak oynadı ve bize çok fazla geniş bir alan bırakmadı. Kenardan yaptığımız ataklar bizi birkaç gol pozisyonuyla buluşturdu ancak son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Bu dakikada bulduğumuz gol bizi rahatlattı. İkinci yarı rakibi daha sert, daha önde basan, yüksek topla gelecek bir takım olarak beklemiştik ve o gerçekleşti. Burada savunma anlayışımızı çok beğendim. Rakibe çok fırsat vermedik. İlk yarıda bir duran topta kafa vuruşu ve uzaktan şut var. İkinci yarıda uzun toplarla gelmeye çalıştılar ve savunma oyuncularımız burada müdahale yaptılar. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyun ve skor daha farklı olabilirdi. Bize destek verecek, moral verecek bir galibiyet aldık. Tüm oyuna giren, oynayan oyuncularımı kutluyorum” dedi.

“Berkay’ın performansını beğendik” Yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü anlatan Saraloğlu, “Geri dönüşü kısa olan ve uzun olan sporcular var. Özellikle Caiçara’nın sakatlığının uzun sürüşünü Rafael’le domine ettik. Skrtel’in yokluğunda stoperde Ponck ile devam ediyoruz. Ameliyattan dolayı Uğur’unda eski gücünde olmadığını düşünürsek Berkay bir tek bize destek verebilecek bir durumdaydı. O da tek bir pozisyonda rakibini kaçırdı ama iyi bir savunma yaptı. Berkay’ı beğendik ve bize verdiği destek için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



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