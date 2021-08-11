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- İrfan Buz: “Transfere ihtiyacımız var"- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz:- Trabzonspor müsabakasında iyi bir oyun sergileyip puanlarımızı almak istiyoruz” MALATYA



- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 6 numara, 8 numara, kanat ve defans bölgelerine transferler yapmak istediklerini söyledi.



Buz ayrıca ligde oynayacakları Trabzonspor maçından da puanlar almak istediklerini vurguladı. Süper Lig’in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıkları teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Doğu Anadolu ekibinin teknik direktörü Buz, antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp sürecini değerlendiren Buz, kampta sakatlanan Nuri Fatih Aydın’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Genel anlamda gerçekten çok verimli kamp dönemleri geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada Nuri Fatih kardeşimizin sakatlığı biraz gölgeledi olayımızı. Orada çapraz bağlarını kopardı çocuk. Orada üzüldük, kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. İrtibat halindeyiz, ameliyatını oldu” dedi.

“Takımımdan çok memnunum” 24.7 yaş ortalaması ile ligdeki yaş ortalaması en genç takıma sahip olduklarına dikkat çeken Buz, takımından memnun olduğu ifade ederek, “Genç arkadaşlarımız bizlere dinamizm getirdi, seviyemizi de yükseltti. Haddadi ile Aabid de aynı şekilde. Mallen ve Tetteh’in bonservisini aldık, görünmeyen transfer. Genel anlamında çok memnunum takımımdan. Yönetim ve başkanımız ile devamlı istişare halindeyiz. Transfer komitesi, bizler hepimiz çalışıyoruz bu konuda. Baktığınız zaman takımda sirkülasyon oldu. Sanırım ligde en genç takım biziz. 24.7 ortalama olarak ve takımımızı gençleştirme durumundaydık. Lig çok çetin ve ciddi, onu söyleyebiliriz. Burada önemli futbolculara ihtiyacımız var. 2 tanesini dışarıdan aldık, AAbid ve Haddadi ikisi çok karakterli. Karakter çok önemli aynı zamanda çok iyi futbolcular” diye konuştu.

“Transferleri en kısa zaman içerisinde son noktaya getireceğiz” Takımın transfer ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Buz, doğru transferler yapmak istediklerini belirterek “Genç arkadaşlarımızın arasında da o seviyeyi yakalayabilecek, yetenekli oyuncularımız var ama onların zamana ihtiyacı var. O yüzden burada transferlere ihtiyacımız var. Burada özellikle 6 numara bölgesiyle, 8 numara bölgesine, kanat ve defans anlamında transferler yapmak istiyoruz ve yapacağız rabbimin izniyle. İsimler çok vardı, konuşuldu. Bir sürü parametreler olduğu için doğru işler yapmak durumundayız. Tabii ki bizde transferleri çok erken katmak isterdik kulübümüze ancak gelen oyuncularında da hazır olmasına bakıyoruz. Gelen oyuncunun da hazır olması gerekiyor. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zaman içerisinde, bir iki gün içerisinde umuyorum son noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı. “Sistemin üzerine 6 haftadan beri devamlı çalışıyoruz” Trabzonspor maçında çıkacağı sistemin sorulması üzerine Buz, “Tabii bu sistemin üzerine 6 haftadan beri devamlı çalışıyoruz. Futbolcularımız bunu idrak etmiş vaziyette. Sistem olarak müsabakalar oynandıkça hatalar yaptığınız zaman onları düzeltmek zorundasınız. Ama şu anda onun üzerine doğru bir şekilde gidiyoruz, çalışıyoruz. Çok da çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“6 numara bölgesinde çok önemli bir transfer yapmak istiyoruz” Acil olarak yapılması gereken transferin sorulması üzerine Buz, “6 numara bölgesinde geçen sene de o sıkıntıyı yaşamıştık. Youssouf Ndayishimiye gittikten sonra bu bölgede Zeki Yavru bu bölgeyi kapattı. Sağ olsun, iyi de bir performans gösterdi. Ancak biz de çıtayı yükseltmek istiyoruz. O yüzden burada çok önemli bir transfer yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz isimde önemli bir isim, inşallah o gerçekleşecek” diye konuştu.

“Trabzonspor müsabakasında iyi bir oyun sergileyip puanlarımızı almak istiyoruz” Trabzonspor müsabakasının değerlendirilmesinin istenmesi üzerine Buz, “Rakibimize baktığımız zaman iddialı bir şekilde ve transferle lige giriyorlar. Aynı zamanda çok saygı değer bir takım ve teknik direktörleri de aynı şekilde. Bizim dezavantajımız onların avantajı ise resmi maça çıkmaları. İnşallah yarın Molde’de tur atlarlar. Türkiye açısından önemli. Ancak kendi sahamızda oynuyoruz, her puan çok çok önemli ve galibiyetlerde çok çok önemli olduğu için mücadelemizi vereceğiz. İnşallah taraftarlarımız da gelecektir sahaya, onları da çok özledik. Onlarla birlikte iyi bir oyun sergileyip puanlarımızı almak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

