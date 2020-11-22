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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İrfan Buz: 'Çok fazla hamle şansımız olmadı'

İrfan Buz: 'Çok fazla hamle şansımız olmadı'

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz'un açıklamaları

- İrfan Buz: "Çok fazla hamle şansımız olmadı" KONYA

Sığınma ve Gol Rektör Spor Müsabakası 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok fazla hamle şanslarının olmadığını belirterek, net pozisyon yakalayamadıklarını kaydetti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını ifade eden İrfan Buz, "Zaman zaman eksiklerimiz oluyor. Bizim de tabii özellikle Konyaspor müsabakasından evvel bayağı sıkıntılarımız vardı. Ama bunun arkasına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 1-1'i gördük. Bunun akabinde oyun tabii ki ev sahibi etrafında döndü. Çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan 2. golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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