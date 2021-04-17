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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İrfan Buz: '3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum'

İrfan Buz: '3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum'

İrfan Buz'un açıklamaları

- İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" MALATYA

Gücünü Göster Basın Toplantısı Toplantı Cadı Kazanı Rektör 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, karşılaşma sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyleyerek, "Lig içerisinde geçekten gücünü göstermiş, önemli bir rakibimiz vardı. Bunlar da ilk 5 için mücadele ediyor. Bizim açımızdan çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakiplerimize baktığımızda aşağısı tabi cadı kazanı. Burada çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyoruz" dedi.
Göreve geldikten sonra sahalarında önemli rakiplere karşı oynadıklarını ifade eden Buz, "Burada takımın gelişmesiyle birlikte, taktiksel anlamda da doğruları yaparak, pozisyon vermeden kompakt oynayarak, doğruların üzerine giderek ve inanılmaz bir mücadele örneğini göstererek burada 3 puanı özellikle bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Baktığınız zaman rakip çok iyi oyunculardan kurulu. Özellikle öndeki hat çok önemli. Doğru dürüst pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirmek. Sonlara doğru bir pozisyon oldu orada. Bakmamız gerekiyor bence karnından döndü sonra bir korner pozisyonu oldu. İkisi de öyle değildi bizim gördüğümüz kadarıyla. Biraz orada sıkıntıya girmiş olabiliriz" ifadelerini kullandı. Tüm oyuncularını kutladığını belirten İrfan Buz, "Gerçekten inanç vardı, her şey vardı. Takımımızı tebrik ediyorum. Bugün seviniyoruz, bizim için önemli ama yarından itibaren tamamen önümüzdeki müsabaka Erzurumspor ve bu maça hazırlanacağız" diye konuştu.

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