İlhan Palut: “1 puanı kazanç olarak görüyorum”



- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçı sonrası, “Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor’dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum” dedi.

Süper Lig’in 3.haftasında Konyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin 3.maçında iyi bir başlangıç yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Adana Demirspor’un da reaksiyon içerisinde olacağı aklımızdaydı. Adana Demirspor maça çok istekli başladı.

23.dakikaya kadar Adana Demirspor maçta tek hakimdi. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Değişikliklerden sonra rakip kalede daha çok bulunan bir Konyaspor vardı. Golden sonra takımımız çok iyi reaksiyon verdi ve 1-1’i yakaladık. Çok iyi bir günümüzde olduğumuzu söyleyemem. Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor’dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum” diye konuştu.



