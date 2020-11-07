Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İhsan Gündüz Derelioğlu: “Bu maçı galip bitirebilirdik”

İhsan Gündüz Derelioğlu: “Bu maçı galip bitirebilirdik”

Trabzonspor Teknik Sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu’nun konuşması

- ANTALYA

Kabil 


- Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu, “Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesi çok mümkün değil” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor’un 3 haftalık puan kaybı olduğunu hatırlatan Derelioğlu, "Sonuç olarak puan alamamıştık. Ama aynı zamanda güven kaybı da oluşmuştu. Buraya gelirken amacımız yeni bir başlangıcı hedefleyerek Alanyaspor gibi güçlü bir takıma karşı oynamaktı. Dışarıdan dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük ve bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesi çok mümkün değil. Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki maçlara daha güvenli bakabilmek için, daha mutlu gidebilmek için ve takımın birliğini bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı