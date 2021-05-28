Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti

İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti

İbrahim Özdemir'in açıklamaları

- İSTANBUL

Allah Divan Kurulu Basın Mensupları 


- Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Özdemir, "Galatasaray’ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray’ı temsil edecek bir liste oluşturduk" dedi.
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, "Listelerimizi verdik. Güzel bir liste oluşturduğumuza inanıyorum. Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray’ın bütün konularına hakim, her listemizdeki arkadaşımızın arkasında uzmanlık var. Mahcup olmayız inşallah Galatasaray camiasına karşı. Galatasaray’ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray’ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray’ın geleceği ile alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sandıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir’in listesi şöyle: Başkan Adayı: İbrahim Özdemir Yönetim (Asil): Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş Yönetim (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras Denetim Kurulu (Asil): Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale, Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Bilen, Turan Yurdakul, Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin, Disiplin Kurulu (Asil): Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemder, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solak, Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement