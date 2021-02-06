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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hüseyin Tavur: “Geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedefledik”

Hüseyin Tavur: “Geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedefledik”

Hüseyin Tavur'un açıklamaları

- ESKİŞEHİR


- Eskişehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, “İnanıyoruz ki bu oyuncu grubu bizi Süper Lig'e çıkartacaktır” dedi.
Altay, TFF 1. Lig’in 20. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan 3 puan ile ayrılan Altay, puanını 35’e yükseltti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, “Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Son 3 haftadır kötü gidiyorduk. Geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedefledik. Altay çok büyük bir camia. İnanıyoruz ki bu oyuncu grubu bizi Süper Lig'e çıkartacaktır. Eskişehirspor’u da mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

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