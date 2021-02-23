Hüseyin Eroğlu: 'Önemli bir maçı kazandık'



- Altay’ı 3-1 mağlup eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, önemli bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "3 puan alıp rakibimizi geçtik ve 3. sıraya yerleştik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Altay’ın becerikli, skor yapabilen oyuncuları var. Bunun bilincindeydik. Bu maça farklı bir formatta çıktı. Maçın bize döneceğini biliyorduk. Ön alanda yaptığımız baskıyla rakibin pas bağlantılarını kestik. Maçın ilk yarısı isteğimiz gibi geçti. İlk 30 dakika rakibe pozisyon vermedik. Sadece duran toplarla geldiler. Rakip de kazanmak istiyordu, sahaya bunun için çıkmıştı" dedi.

"Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim" diyen Eroğlu, "Yaptığımız değişiklikler takıma çok büyük katkı sağladı. Goller hazırlanış anlamında çok güzel gollerdi. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bu maçta gereksiz fauller yaptık. Maç 3-1’den sonra lehimize döndü. 10 kişi kalınca savunmaya geçtik. Rakibin tüm alanlarını kapatmak istedik. İyi mücadele ettik. Önemli bir maçı kazandık. 3 puan alıp rakibimizi geçtik ve 3. sıraya yerleştik" şeklinde konuştu.





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