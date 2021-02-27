Hüseyin Eroğlu: 'Çok anlamlı bir galibiyet'



- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında çok anlamlı bir galibiyete imza attıklarını söyledi.



TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda değişik hamlelerimizle topa sahip olarak oynamaya başladık. Özellikle oyunu genişleterek rakibimizin dengesini bozmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, daha derli topluyduk ve ön alanda daha istekliydik. Rakibin oyundan düşeceğini biliyorduk. Maçın son dakikasına kadar bırakmadığımız oyunu penaltı golüyle kazandık ve 3 puanla ayrılıyoruz. Çok anlamlı bir galibiyet bizim için. Maçtan önce söylediğim gibi haftalardır iyi oynayan, iyi mücadele eden takımla birlikte hem savunma hem hücum yapan oyuncularım ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz" şeklide konuştu.





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