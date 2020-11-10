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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Forma Rektör 


- Hazırlık maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Zlatko Dalic yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Basına açık bölümde pas çalışması ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Türkiye maçının taktiği üzerine çalıştı. Teknik Direktör Zlatko Dalic, antrenmanın başında takımın yıldız ismi Modric ve Beşiktaş forması giyen Vida ile bir süre sohbet etti.
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