Hikmet Karaman Kayserispor’la ilk antrenmana çıktı

--Hikmet Karaman röportaj

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- - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:- “Kayserispor’un düşme potası ile ilgisinin olmaması gerekiyor”- “Çalışmalara hemen başladık, sahadaki icraata bakacağız” KAYSERİ



- Kayserispor, bugün göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman ile cuma günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, “Kayserispor’un düşme potası ile ilgisinin olmaması gerekiyor” dedi.

Kayserispor kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, oyuncular Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde antrenmanlarını yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan oyuncularla Teknik adam Hikmet Karaman yakından ilgilendi. Çalışmalara hemen başladıklarını ve konuşmaktan çok sahadaki icraata bakacaklarını söyleyen Hikmet Karaman, “Söylenecek bir şey yok, söylenecek sadece şu var çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kayseri şehrini ve Kayserispor takımını futbol olarak belli bir seviyeye çekebilmek. Daha önce 3 kez birlikte burada çalıştık. Çevreyi, şehri tanıyan, Kayseri taraftarının, insanının ne beklentisi olduğunu bilen biriyim. Dolayısı ile bizim en büyük hedefimiz, önce bu beklentilere cevap vermek. Kısa zamanda da rakımın genel durumunu, özetini halletmek çünkü oynayacağımız maçtan sonra Başakşehir maçı ve daha sonra da milli takım arası var. Bu iki maçta da maksimum puanları alıp, en azından taraftarımızın, şehrimizin yüzünü güldürmek zorundayız. Bismillah dedik hemen, fazla bir şey de konuşmaya gerek yok. Konuşmadan çok sahadaki icraata bakmak zorundayız” dedi.

Karaman Kayserispor’un düşme potası ile alakasının olmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Takımı takip ettim, maçı da seyrettim. Cuma günü bu ordu ile birlikte bir savaşa çıkacağız, maça çıkacağız. Dolayısı ile bu arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir yorum getirmek son derece yanlıştır. Kayserispor formasını giyen, sahaya Kayserispor için terini, mücadelesini son damlasına kadar akıtacak her futbolcu bizim önemli bir bireyimizdir, ailenin bir bireyidir. Onun için transfer, eksik gibi maç öncesinde oyuncular ile ilgili beyanda bulunmak bence doğru değil. İyi bir analiz yapmak gerekiyor, iyi bir istişare yapmak gerekiyor. Kayserispor takımının küme düşme potası ile ilgisi olmaması gerekiyor. Sezonun başındayız, ilk maçımızı oynadık. Önümüzde bir süreç var. Biz de teknik heyet olarak bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorundayız.”

