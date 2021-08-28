Hikmet Karaman: “İkinci yarı takımı geliştirici bir maç oldu.



- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Medipol Başakşehir maçının ardından, “İkinci yarı bizim açımızdan takımı geliştirici bir maç oldu. Fiziksel ve dayanıklılık anlamında. Top rakipteyken basan, kademe yapan, temasa girmeye, hücumu düşünen bir görüntü çizmeye çalıştık“ dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, erken golü organize bir şekilde bulduklarını ifade ederek, “Hem gol öncesi hem paslaşmalar hem ceza sahası içi dağılımı. Golden sonra özellikle ilk devre biraz daha denk bir oyun oynamaya çalıştık. İkinci yarı Başakşehir Türkiye’nin dayanıklılığı en yüksek takımı şu anda. Fiziksel anlamda daha önce oynadığı maçlarda görüyoruz. İkinci yarı bizim açımızdan takımı geliştirici bir maç oldu. Fiziksel ve dayanıklılık anlamında. Top rakipteyken basan, kademe yapan, temasa girmeye, hücumu düşünen bir görüntü çizmeye çalıştık. Oynadığımız ilk maçtaki yaptığımız analiz, ikinci benim oynadığım maçın analiz ve verileri. Bunları söylerken şunu kastediyorum; teknoloji, sayısal rakamlar ve bunu görüntü ile eşleştirme. Dolayısıyla Başakşehir bu yönde çok güçlü bir takım. Aklıma net şu kaçar mı diye pozisyonda gelmiyor Başakşehir adına. Belki de ikinci yarı yaptığımız maç iki-üç antrenmana değdi. O açıdan çok sevinçliyim. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Ellerindekileri maksimumu vermeye çalıştılar hem defansta hem hücumda. Önümüzde bir milli takım arası var. Başkanımız Berna Hanım'a teşekkür ediyorum. Bir Thiam takıma ne kadar katkı yapıyor. Maalesef Türkiye’de transferlerde çok macera arıyoruz. Bilindik oyuncu çok önemli. Hangi takımdan aldığın belli, oradan önce nerede kaç maç oynadığı belli. Fenerbahçe gibi çok büyük kulüpten transfer ettiğin belli. Minimum hatayla transfer yaptı Berna Hanım. Bir eksiğimiz var aslında, iki de sakat oyuncular dönünce orayı kapatacağımızı düşünüyorum. Onu da yaptığımızda Kayserispor’umuza alt bölge değil de yukarılara da doğru herkesin katkısıyla iyi şeyler yapabiliriz göstergesiydi. Önemli bir üç puan aldık, oyuncularımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmaya devam. Mame Thiam’ı özellikle istedim. Berna Hanım da özellikle aldı. Elimizde 20 yabancı var, 32 kişilik kadroda var 2 takım halinde taktik yapmaya çalışsak dışarıda 7-8 kişi kalacak“ diye konuştu.



