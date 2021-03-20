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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hikmet Karaman: 'Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var'

Hikmet Karaman: 'Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Hikmet Karaman: "Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var" TRABZON

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bireysel hatalar yaptıklarını belirterek, maçtan ders çıkaracakları önemli pozisyonların olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, erken gol yediklerini dile getirerek, "Geri düşmelere rağmen birçok net fırsat bulduk. Son vuruşları iyi değerlendiremedik. Önce 4-1'lik skor beklemediğimiz, maçın da geneline baktığımızda ilk devre rakipten kaptığımız topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettik. Ya ilki ya ikinci ve üçüncü paslarda kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dribling yaparken bu şekilde topu kaybetmemeli. Ne olursa olsun çünkü biz ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor. Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu. Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon var. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1 den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız" ifadelerini kullandı.
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