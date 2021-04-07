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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hikmet Karaman: 'Basit bir hatayla beraberlik golünü yedik'

Hikmet Karaman: 'Basit bir hatayla beraberlik golünü yedik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Hikmet Karaman: "Basit bir hatayla beraberlik golünü yedik" KONYA

Hafta Sonu Derbi Maçı Beraberlik Rektör Basın Mensupları 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçının ardından, "İki dakika içinde çok basit bir hatayla beraberlik golünü yedik" dedi.
Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman ilk olarak Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesiyle şehit olan pilota Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağılığı diledi. Ardından mücadeleyi değerlendiren tecrübeli teknik adam, deplasmanda aldıkları bir puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Karaman, "Ligdeki sıralamaya bugün itibarıyla baktığımızda konumumuzu normal yerde görüyoruz. İyi değil normal yerde. Ama hafta sonu oynayacağımız derbi maçından alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecek" ifadelerini kullandı.
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