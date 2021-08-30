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Herkes şampiyonluk kupasını kaldırmasını beklerken diz çöktü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Herkes şampiyonluk kupasını kaldırmasını beklerken diz çöktü

Herkes şampiyonluk kupasını kaldırmasını beklerken diz çöktü

- Yarışlardan görüntü

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-- Evlilik teklifi
-- Detaylar

- - Şampiyonluk sevincini evlilik teklifi ile taçlandırdı- Şampiyon sporcu önce yüzüğü taktı daha sonra kupayı kaldırdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında şampiyon olan sporcu, kürsüde sürpriz yaparak kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Genç sporcu, “Evet” cevabını aldığı kız arkadaşına kalabalığın alkışları eşliğinde yüzüğünü taktı. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, adeta nefesleri kesti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Kartepe Motocross ve ATV Parkuru’nda düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışlarında sporcular; kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti. Yarışların ATV GP ve S2 Sınıfı kategorilerinde şampiyon olan Ahmet Özgül (TİTUS), kız arkadaşı Yaren Çolakoğlu'na, Kartepe Motocross ve ATV Parkuru’nda evlenme teklifi yaptı. Şampiyonluk kürsüsünde evlilik teklifi Şampiyonluk madalyası ile kupasını almak için kürsüye çıkan Özgül, sürpriz yaparak kürsü önünde diz çöküp, kız arkadaşına "Yaren, benimle evlenir misin?" sorusunu sordu. Genç sporcunun teklifinin ardından heyecanla kürsüye ilerleyen Yaren Çolakoğlu ise 'evet' diyerek sporcular ve seyirciler alkışları arasında yüzüğünü parmağına taktı. Evlenme teklifinin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, Yaren Çolakoğlu böyle bir organizasyon beklemediğini söyledi.

Ahmet Özgül ile üniversite tanıştıklarını ifade eden Çolakoğlu, çok mutlu olduğunu kaydetti.
İki mutluluğu aynı güne sığdırdı Ahmet Özgül de şampiyon olduğu mutlu günde evlenme teklifi yapmasının daha doğru olacağını düşündüğünü dile getirerek, böyle bir evlenme teklifi yapıldığını söyledi.


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