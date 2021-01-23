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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Henry Onyekuru, İstanbul'da

Henry Onyekuru, İstanbul'da

Henry Onyekuru'nun gelişinden görüntüler

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İSTANBUL

- Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti. Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.


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