Hatayspor - D.G. Sivasspor maçının ardından

-Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklama



- - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz”- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hatayspor da biz de kazanabilirdik” HATAY



- Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İzmir’de yaşanan deprem felaketinde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan çok fazla antrenman yapamadıklarını ama oyuncularının sahada karakter gösterdiğini belirterek, “En son 1 ay önce Alanyaspor ile karşılaştığımız maçtan sonra takımın 20 küsür oyuncusu Covid-19’a yakalandı. Bu süreçte takım antrenmanına perşembe günü başladık. Oyuncularım sahada karakter gösterdiler, hatta 10 kişi kalmamıza rağmen galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. Kesinlikle daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz, bu oyuncu grubu ile inşallah daha çok çalışarak, daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi, burada bugün kendi evimizde Hatay’da ilk defa ışıklandırma altında oynanan bir maçtan galibiyet ile bitirme ama kısmet değilmiş. Bu oyuncu grubu ile biz daha çok başarılara imza atacağız” dedi.

D.G Sivasspor cephesi Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beklemedikleri anda gol yediklerini ve bu golün kendilerini üzdüğünü belirterek, “Her şeyden önce maça çok iyi başladık. İstediğimiz golü de iyi oynarken bulduk. Ama beklediğimiz anda kısa zamanda golü de yedik. Bu gol tabii ki bizi çok üzdü, çünkü maçtan önce dikkat etmemiz gereken şekilde söylemiştik. Sonrasında ortada bir maç geçti, Hatayspor da biz de kazanabilirdik. 10 kişi kaldıklarında biz de onlar da pozisyon yakaladılar. Bence güzel bir maç geçti ama oyun olarak kendi adımıza baktığımızda bu oyun bizi kurtarmaz. Bizim bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Ama sakatlarımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Biraz sıkıntılı durumdayız, bu konulardan dolayı. 2 gün sonra Karabağ maçımız, sonra Galatasaray maçımız var. Tek düşüncemiz bu iki maçı iyi şekilde bitirip 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirip sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra hem lig de hem de Avrupa’da çok daha başarılı olacağız” dedi.





loading...