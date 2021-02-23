HATAY - Süper Lig'in en golcü oyuncusu Boupendza, Rusya yolunda
- Atakaş Hatay spor'un forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın transferi - Transfer görüşmesinden detaylar - Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması - Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig'in konuşmasıSüper Lig'in en golcü oyuncusu Boupendza, Rusya yolunda - Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş: - "Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz Aaron Boupendza'nın transferi için görüşmelere başlamıştır"HATAY (AA) - Rusya'nın Krasnodar takımı Atakaş Hatay spor'un forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın transferi için kulüp yönetimiyle görüşmelere başladı. Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, düzenlediği basın toplantısında Hatay spor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını belirtti. Savaş, Hatay spor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldiğini kaydetti. Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile oyuncuları Boupendza'nın transferi için görüştüklerini dile getiren Savaş, "Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz Aaron Boupendza'nın transferi için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Savaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuları Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşündüklerini ifade etti. Krasnodar Genel Müdürü Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini aktardı.Khashig, kısa zamanda güzel haber vermek istediklerini sözlerine ekledi.Toplantıya Hatay spor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Hatay spor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz, Hatay spor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı. Hatay spor'un Gabonlu golcüsü, geride kalan 26 haftada kaydettiği 18 golle Süper Lig'in en golcüsü oyuncusu durumunda.
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