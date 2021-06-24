Hatay Stadı yarın açılıyor



- Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli ve 142 milyon 900 bin TL'ye mal olan yeni stat, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek. Yapımı geçtiğimiz sezon tamamlanan ve Hatayspor'un önümüzdeki yıl maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli stadın açılışı yarın gerçekleştirilecek. 24 adet locası, bin 500 araçlık otoparkı bulunan stadyum, Türkiye'deki modern stat örneklerinden birisi olarak Hatay'a hizmet edecek. 142 milyon 900 bin TL'ye mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alacağı törenle birlikte yarın açılacak.

