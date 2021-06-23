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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Amatör futbol maçında kavga

HATAY - Amatör futbol maçında kavga

- Uzatma dakikalarında çıkan tartışma - Maç düdüğüyle beraber çıkan arbede - Hakemlerin çevikler tarafından çıkarılması - Ekiplerin kavgaya müdahale etmesi - Gaziantepli oyuncuların sahadan çıkarılması - Antakyalı oyuncuların sevinci Hatay 'da amatör futbol maçında kavgaHATAY (AA) - Bölgesel Amatör Ligi 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Antakya Belediyespor ile Gaziantep Ankasspor arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 2 - 1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.Mücadelenin hakemleri Perihan İlçektay, Kerem Kağan, Mehmet Polat ve Zeynep Acar, çevik kuvvet ekipleri tarafından sahadan çıkarıldı.Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

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