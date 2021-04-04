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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Hasan Şaş’tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü

Hasan Şaş’tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü

Kadınların idman yapması

Kadın Futbolcu Milli Futbolcu Teknik Direktör Şampiyon Rektör 

-Hasan Şaş ve kadınların konuşması

- - Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nı Hasan Şaş çalıştırdı ADANA

- Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nı eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın Eski Antrenörü Hasan Şaş çalıştırdı. Kadın futbolcular Şaş’ı şampiyonada takımın başında teknik direktör olarak görmek istediklerini söylerken, Hasan Şaş da uygun koşulların oluşması durumunda takımın başına geçeceğini belirtti.
Korona virüs nedeniyle geçen 8 Mart’tan bu yana oynanamayan Turkcell Kadınlar 1’inci Ligi’nde 16 takımın, önceki sezon bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı grupta mücadele edecekleri açıklandı. Takımlar, 2021-2022 sezonunda Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek için 17 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek şampiyonada kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonada Adana’yı temsil edecek olan Adana İdmanyurdu futbolcuları Karataş’ta kampa girdi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’un davetlisi olarak Karataş İlçe Stadyumu’nda antrenman yapan kadın futbolcuları eski milli futbolcu Hasan Şaş ziyaret etti. Şaş, kadın futbolculara taktik çalışma yaptırdı. Kadın futbolcular da, Hasan Şaş’la birlikte antrenman yapıp mutlu oldu. Antrenmanın ardından sahanın ortasında şampiyonluk yemini eden Adana İdmanyurdu’nun kadın futbolcuları, şampiyonada Hasan Şaş’ı takımın başında görmek istediklerini söyledi.

Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda bu isteğin gerçekleşebileceğini belirtti.
Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi. Futbolcular, antrenmanı ziyaret eden Hasan Şaş ile Başkan Necip Topuz’a çiçek ve forma hediye etti.
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