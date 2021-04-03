Hasan Kartal: “Bana göre hakem maçı katletti”



- Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından, “Bana göre hakem maçı katletti” dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, maçın iyi başladığını belirterek, "Güzel de seyrediyorduk. Hakemin olaya girmesiyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Herkesin siniri bozuldu. Bilmiyorsan bu işi yapma, ben bu işi bilmiyorum, yapmam de. Çıkma sahaya, olmaz böyle bir şey. Bu arkadaşımız bugün bu işi beceremedi. İnşallah bundan sonra düzgün yönetir de başkalarının sıkıntısı olmaz. Neticede hep beraber seyrektik, bir kere bir penaltının varlığı tartışılırdı. Kesin var demiyorum ama en azından incelenirdi. Bir görüşme filan yapmadan penaltıyı vermedi. İkincisi sarı kart, böyle bir sarı kart olacak iş mi yani, böyle bir sarı kart verirsen ne olur. Hem tarafları rahatsız edersin, bir kargaşa çıkar, problem çıkar. Bunları önlemek de zor. Neticede herkes seyrediyor. Olmayan yerde kart vermek doğru bir şey mi? Ben anlamadım. Bana göre bu hakem maçı katletti. Bu maç güzel başlamış ve gayet güzel gidiyordu. Ama nihai sonucu gördük. Bana göre hakem maçı katletti, gitti. Federasyon neye bakıyor. Nasıl bakıyor’’ dedi.

“Ben kurul falan tanımıyorum, bir federasyon yönetimi var” Hakemlerin neye göre atandıklarını bilmedikleri dile getiren Kartal, federasyonu göreve çağırdı. Kurulları tanımadığını belirten Kartal, “Kimi neye göye veriyorlar, nasıl veriyorlar rastgelemi veriyorlar, kuraya göre mi, yoksa kafalarına göre mi hiç bilmiyoruz. Bu işlerin açık olması lazım. Birileri yazıyor. Bu buraya gidecek. Neye göre gidiyorlar bunları bilmiyoruz. Ben merkez hakem kurulunu, kurulları tanımıyorum. Bir federasyon yönetimi vardır. Yönetim yönetecek ve doğruları karar verecek. Kulüpleri de kendi kulübü gibi kabul edecek. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla, hakemini öyle atayacak. Cezasını öyle verecek. Adil yönetilmesi lazım” diye konuştu.





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