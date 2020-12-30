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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor’da

Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor’da

-Törenden detay

Forma Kulüp Başkanı 

--Çavuşoğlu konuşması
--Acar'ın konuşması

- ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen ve kaptanlık görevini de üstlenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çavuşoğlu: “Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz” Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan turuncu-yeşillilerin kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3.5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Acar: “Burada oynama fırsatı verenlere teşekkür ediyorum” Hasan Hüseyin Acar ise duydularını, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” cümleleriyle aktardı.
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