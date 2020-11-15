Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı - İSTANBUL

Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı - İSTANBUL

- Hazırlık maçından görüntüler - Harun Tekin'in sakatlanması ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınması - Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki kalecisi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.Sarı - lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Sağlık Ekipleri Hazırlık Maçı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı