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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil”

Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil”

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:- “Pozisyon üretemedik, deplasmanda alınan 1 puan kötü değil” ANTALYA

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- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçının ardından, deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor gibi bir deplasmandan alınan bir puanın kötü olmadığını belirtti.
Maçta pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, ”Üç puan için çalıştık ama olmadı. İlerleyen haftalarda yenilmeden kazanabildiğimiz kadar puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum 1 puan aldıkları için” dedi.

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