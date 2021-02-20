Hamza Hamzaoğlu: 'Talihsiz bir mağlubiyet aldık'



- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk devreyi 2-0 önde kapattıkları Konyaspor karşılaşmasını 3-2 kaybettikleri maçla ilgili "Talihsiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün aslında maçla ilgili güzel şeyler söylemek isterdik, 2-0 öne geçtiğimiz maçı 8 dakikada yediğimiz 3 golle 3-2 kaybettik” şeklinde konuştu.

Devre arasına önde girdiklerini ancak Acquah ve Tetteh’in ikinci yarının başlarında sakatlıkları nedeniyle tempolarının düştüğünü dile getiren Hamzaoğlu, “Tempoları düşünce değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yine de 70. dakikaya kadar sabrettik, bekledik. Yediğimiz ilk gol de bana göre kırılma oldu. Bana göre rakibin direncini arttırdı, bizi biraz tedirgin etti. O bocaladığımız dönemde de arka arkaya 2 tane daha yedik mağlup olduk. Söyleyecek bir şey yok, talihsiz bir maç, talihsiz bir mağlubiyet aldık” ifadelerine yer verdi. Önlerinde Gençlerbirliği maçı olduğunu ve bu karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanacaklarını aktaran Hamzaoğlu, bir basın mensubunun futbolcuların maaşları ile ilgili sorduğu bir soruya da, “Yoluna giriyor bazı şeyler. Halen eksikler var. Dediğim gibi iyi giden bir maçtı 8 dakikada 3 gol yedik. Rakip de çok gelmedi aslında 3 şutları oldu iyi vuruşlar ile golü buldular. Maçın tamamına bağlamak çok doğru değil. Böyle maçlar oluyor” diye cevaplandırdı.



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