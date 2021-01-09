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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Sahada futbol adına bir şey ortaya koyamadık”

Hamza Hamzaoğlu: “Sahada futbol adına bir şey ortaya koyamadık”

- Hamzaoğlu'nun açıklaması

- KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sahada futbol adına bir şey ortaya koyamadık” dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, kötü futbolun sorumlusunun kendisi olduğunu ifade ederek, “Bugün için söylenecek fazla bir şeyim yok. Sahada futbol adına bir şey ortaya koyamadık. Burada kimseyi suçlayamam, tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey demiyorum. Kayserispor’u tebrik ediyorum. İnandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsak da biz onları kendilerine güven duymasını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geçen dakika kendilerine daha da güvendiler. Biz de zora soktuğumuz maçı çevirmeyi başaramadık, bu günkü oyunla başarmamız da çok mümkün değil” dedi.
Toparlanıp Türkiye Kupası’nda oynayacakları Galatasaray maçına hazırlanacakları da sözlerine ekleyen Hamzaoğlu, “Önümüzde kupa maçı var Galatasaray’la oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah biran önce toparlanırız. Herkes kendine düşen görevi çıkarır” ifadelerini kullandı.
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