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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Kaleye gidemedik”

Hamza Hamzaoğlu: “Kaleye gidemedik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Strateji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından konuştu.
Kaleye gidemediklerini söyleyen Hamzaoğlu, Beşiktaş’ı tebrik etti. Beşiktaş deplasmanından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Maçtan önce stratejileri olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Rakibi 2. bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulursak, ilerleyen bölümde daha farklı bir oyun yapabileceğimizi düşündük. Ancak ilk yarıda Beşiktaş’ın baskısı vardı. Sonrasında hücuma giderken zorlandık. Zaman zaman fırsatlarımız oldu ancak onlarda da kaleye gidemedik. Bugünkü maç bizi daha çok korumaya sevk etti. Kazanma arzumuz, isteğimiz iyiydi ancak oyunda iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum, Beşiktaş’ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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