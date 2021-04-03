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- Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir oyun oynadık" KAYSERİ



- Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe maçında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi.



Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Özellikle ilk yarıda hücum zenginliği açısından baktığımızda oldukça fazla pozisyon ürettik. Bir gol bulduk, birkaç tane kaçırdık. Direkten dönen topumuz var. İkinci yarının başında oyuna tam konsantre olamadığımız anda yediğimiz bir gol ile maçı 1-1 berabere bitirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyulan mücadele ve istek bizleri memnun etti. İnşallah bundan sonra bu oyunu daha da pekiştirip sonucu da lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız. Göztepe’ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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