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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: 'İlhan’ın sakatlanması ve Muğdat’ın erken çıkması dengemizi bozdu'

Hamza Hamzaoğlu: 'İlhan’ın sakatlanması ve Muğdat’ın erken çıkması dengemizi bozdu'

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

-Hamza Hamzaoğlu: "İlhan’ın sakatlanması ve Muğdat’ın erken çıkması dengemizi bozdu" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından, "İlhan’ın sakatlanması ve Muğdat’ın erken çıkması dengemizi bozdu" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında önemli bir maç oynadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Önemli bir avantaj yakalayabileceğimiz maçtı. Maalesef kaybettik. Maçın başında ısınırken İlhan’ı kaybetmek, Muğdat’ın erken çıkışı oyundaki dengeyi bozdu. Attığımız golde el var. Ama öne geçseydik bizim istediğimiz gibi oyun olacaktı. Yediğimiz golde Antalyaspor’un istediği gibi oynadık, skoru değiştirmek için elimizden geleni yaptık. Golü bulamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık belki farklı sonuç alabilirdik ama bunların hepsi şimdi bahane gibi geliyor. Durum bu, Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Takımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettim. İsteyen, koşan mücadele eden bir takım vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız” diye konuştu.

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