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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: 'İkinci yarıda etkili olamadık'

Hamza Hamzaoğlu: 'İkinci yarıda etkili olamadık'

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık" MALATYA

Rektör 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıda çok etkili olamadıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, kazanmak istedikleri bir maça çıktıklarını ancak kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıda istedikleri gibi oynamalarına rağmen ikinci yarıda çok etkili olamadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Daha çok rakibin ataklarına engel olmaya çalıştık, oyunu orta sahada korumaya çalıştık. Öne çıkmaya zorlandık ve 90’ıncı dakikada aynı bizim kupada attığımız gibi maalesef uzaktan atılan şutla yediğimiz gol var. Nasip kazanmayı istiyorduk, ama kaybettik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum, oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.
"Zemin iyi futbol oynamaya müsait değil" Saha zemininin de kötü olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, “Zemin zaten kötü, iyi futbol oynamaya müsait değil. Anca mücadele edersiniz böyle sahada, bizde onu gerçekleştirdik ama kazanamadık, üzgünüz.” ifadelerine yer verdi. "Mali sorunlarımız var, bunların halledilmesini bekliyoruz" Galatasaray maçı öncesi futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadığı konusunda soruları da yanıtlayan Teknik Direktör Hamzaoğlu, “Antrenmana çıkmadı oyuncularımız, mali sorunlarımız var. Bunların halledilmesini bekliyoruz. Bugün çok fazla şey söylemek istemiyorum zaten çözülmezse zaten önümüzdeki hafta duyarsınız. Bu durumdan mutlu olmamız mümkün mü, 20 maç oynadı bu takım. Sezon başında beri Covid-19 riski var, seyahat ediyoruz, gidiyoruz geliyoruz, sakatlıklar var. Bunların aileleri var bizim aynı şekilde ailelerimiz var, hedeflerimiz var. Eğer bizler sorumluklarımızı yerine getiriyorsak sonuna kadar, herkes sorumluluğunu bilip ona göre davranmalı. Bu sadece bizim kulüp için değil, bütün kulüpler için aynı şeyi diyorum. Herkes bu konuda hassas olmalı, oyuncuların haklarını biraz daha fazla düşünmeliler ve çözüm üretme konusunda daha girişken, daha mücadeleci olmalılar. Oyuncular nasıl sahada mücadele ediyorsa. Bunu sadece bizim kulüp olarak algılamayın birçok kulüpte bunlar yaşanıyor maalesef. Yayınca kuruluştan gelen parayı bekliyoruz, bu iş böyle yürümez. Zaten yürümediği de açıkça ortada. Kulüpler büyük bir borç yükü altında. Farklı kaynaklar bulunamıyor, bunlara çözüm bulunması gerekiyor” diye konuştu.

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