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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”

Hamza Hamzaoğlu: “Her şeyi doğru yaptık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamaları

- HATAY

Forma Bulduk Rektör Basın Mensupları Trol 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından, "Maçta her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’u 2-1 yenen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, rakiplerinin son 10 dakikasındaki baskıya cevap veremediklerini belirterek, “Bugün iyi bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Öncelikle Hatayspor’u bugüne kadar ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum. Ömer hocayı da tebrik ediyorum, diliyorum ki bundan sonra da doğru adımlarını atmaya devam ederler ve başarılı olmaya devam ederler. Biz bugün maçın son 10 dakikasına kadar nasıl oynanması gerekiyorsa her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum, golleri bulduk, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk, rakibimizi çok fazla kalemize yaklaştırmadık. Ama son 10 dakikada özellikle yediğimiz golden sonra Hatayspor’un baskıları arttı ve biz de bu baskılara cevap veremedik. Son 10 dakika sıkıntı yaşadık. Ama bu maçlar kolay olmuyor, kolay kazanılmıyor, ligdeki her maç zordur. Kazandığımız için mutluyuz tabii ki. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ortaya koydukları mücadeleden dolayı. Hatayspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

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