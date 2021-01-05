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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: 'Galibiyeti aradık ama kazanamadık'

Hamza Hamzaoğlu: 'Galibiyeti aradık ama kazanamadık'

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık" MALATYA

Beraberlik Allah Rektör Basın Mensupları 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor karşısında galibiyeti aradıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır istikrarlı bir duruşunun olduğunu belirterek, “Hem takım, hem kulüp istikrarını koruyan bir takım. Ayrıca 2-3 yıldır beraber oynayan 7-8 oyuncusu var. Organize bir takım” dedi.
Sivasspor’un karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Biz iyi başlayamadık maça. Fakat ikinci yarı yine değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün beraberlik de bizim için kötü değil en azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız" diye konuştu.

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