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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor”

Hamza Hamzaoğlu: “Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor”

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- (Özel haber) İSTANBUL

İhlas Teknik Direktör Kalaba Alabalık Rektör 


- Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, “Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da” dedi.
Galatasaray’da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Pandemiye rağmen katılımın yoğunluğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, “Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray’a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.
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