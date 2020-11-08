Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Hamza Hamzaoğlu: Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- MALATYA

Milli Maç Rektör Basın Mensupları 


- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahalarında Denizlispor’u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşılaşmasının kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta kaybettik, önümüzdeki hafta bay olacağız, sonra milli maç arası var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Bundan dolayı bugünkü galibiyet ve puanlar bizim için çok önemliydi. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.
Denizlispor karşısında iyi mücadele ettiklerini de ifade eden başarılı teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok çok iyi değildi, ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk. Fakat bugün kazanmak için ortaya konulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor’u da tebrik ediyorum, iyi bir takım kurmuşlar, iyi oynadılar. Ama biz iyi konsantre olarak onlara fırsat vermedik. Söyleyecek fazla da bir şey yok, kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı