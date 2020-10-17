Hamza Hamzaoğlu: “Birer puanla yetinmek zorunda kaldık”



- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçında 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

Çok kontrollü ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor'a karşı oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Konyaspor maça bizden daha üstün bir şekilde başladı.

İlk yarıda tabi bizim de bir kaç tane net pozisyonumuz vardı. Golü bulabilirdik. Fakat olmadı. İkinci yarıda golü bulduk ancak skoru korumaya çalışırken korner atışından dalgınlık sonucu maç 1-1 sonuçlandı. Bugün belki iki takım da çok iyi oynamadı. Ama sahada iyi bir mücadele vardı. Kazanmayı isteyen iki takım vardı. 1'er puanla yetinmek zorunda kaldık. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi sonraki haftalara bakacağız ve hazırlıklarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.





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