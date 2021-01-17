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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: 'Biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık'

Hamza Hamzaoğlu: 'Biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık'

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu: "Biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık" MALATYA

Forma Rektör Basın Mensupları 


- Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık” dedi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarı geriye düştükleri maçı çevirip kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haftalardır süren kötü bir gidişatlarının olduğunu da ifade eden Hamzaoğlu, “Yani çok kötü olmasa da beklentimizin altında kalan bir gidişattı. Bugünkü maçı kazanmak istiyorduk fakat ilk yarıda 1-0 geriye düştük. Tabii Galatasaray maçında sahaya sürdüğümüz kadroyla maça başladık. Yorgunluk olabileceği aklımızdaydı, ön görümüzdeydi. İkinci yarıya çıkarken de gerekli değişiklikleri yaptık. Daha dinlenmiş ve zinde arkadaşlarla ikinci yarıya başladık ve biraz daha farklı bir oyun formatında başladık, bundan sonuç aldık” ifadelerini kullandı. Maçı iyi bir skorla kazanmayı başardıklarını kaydeden Hamzaoğlu, oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti. Hamzaoğlu, önlerinde Hatay ardından da Galatasaray maçının olduğunu anımsatarak, “Önce deplasmanda oynayacağımız zorlu bir Hatayspor maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hamzaoğlu, “Transfer çalışmalarını şöyle sürdürüyoruz; ne yapabiliriz, kimler gelebilir ya da kimler gidebilir? Talipleri olan futbolcularımız var. Onların gitmesi durumunda yerlerini doldurmamız gerekecek. Ama her zaman söylüyorum benim önceliğim mevcut kadromuzun mutlu ortamının devam ettirilmesi. Başka bir şeye ihtiyacımız yok çünkü eğer biz bu ortamda bunu sürdürebilirsek iyi bir takımımız var hedeflerimize ulaşırız. Öncelikli hedefimiz bunu sürdürmek sonra ihtiyacımız olursa zaten gerekli takviyeleri yaparız” diye konuştu.

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