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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: 'Kaybettiğimiz 2 puana üzüldük'

Hamdi Yılmaz: 'Kaybettiğimiz 2 puana üzüldük'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- Hamdi Yılmaz: "Kaybettiğimiz 2 puana üzüldük" ANKARA

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- Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz 2 puana üzüldük" dedi.
TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün Samsunspor ile iyi bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. İnanılmaz pozisyonlar bulduk. Maçın içerisinde olan pozisyonlarda yakaladığınızı atmadığınız takdirde, bu golü arayıp kaçınılmaz olan beraberlikler veya mağlubiyetler söz konusu oluyor. Bugün çok iyi oynadık. 1-0 galipken gol kaçırdık. Talihsiziz bir şekilde defans hatasından, bir arkadaşımız ofsaytı bozduğu için gol yedik. Bundan sonra biz bu ligin içerisinde var olmak için önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bizim takımımız hiç bir zaman rakibe göre değil sistemi sahaya yansıttığı takdirde galip gelmeyeceği yada puan alamayacağı hiç bir takım söz konusu değil. Hocalarımı ve futbolcularımı kutluyorum. Çok iyi çalışmışlar. Samsunspor 1 puana sevindi. Bizde kaybettiğimiz 2 puana üzüldük. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha temkinli yakaladığımız fırsatları değerlendirerek ilk 6 içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
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