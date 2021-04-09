Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: “Kaybetme lüksümüz yoktu”

Hamdi Yılmaz: “Kaybetme lüksümüz yoktu”

Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- TFF 1. Lig’in 29. haftasında evinde Altınordu’yu 5-3 mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, “Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik. İkinci yarı topla daha fazla oynayan bizdik. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekildeki gibi arzulu, tempolu oyunumuzu devam ettirip ilk 6’nın içinde olma gayreti içerisinde kendimizi buluruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement