Hamdi Yılmaz: “Kaybetme lüksümüz yoktu”



- TFF 1. Lig’in 29. haftasında evinde Altınordu’yu 5-3 mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, “Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bol gollü bir maç oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik. İkinci yarı topla daha fazla oynayan bizdik. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekildeki gibi arzulu, tempolu oyunumuzu devam ettirip ilk 6’nın içinde olma gayreti içerisinde kendimizi buluruz” diye konuştu.





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